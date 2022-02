Politie schiet man uit AZC in Harderwijk neer

Bij een incident aan de Graaf Ottolaan in Harderwijk heeft de politie vandaag schoten gelost. Daarbij is een persoon gewond geraakt.

De agenten reageerden in het begin van de middag op een melding dat de openbare orde werd verstoord. Ter plaatse troffen ze een man aan die met stenen gooide en een steekwapen had. Na waarschuwingen en het lossen van waarschuwingsschoten bleef de situatie gevaarlijk.

Daarop is door de politie gericht geschoten. De man, een bewoner van het AZC Harderwijk, raakte hierbij gewond aan zijn benen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en wordt door de politie beschouwd als verdachte. Tijdens dit incident is er geen sprake geweest van een onveilige situatie voor de omgeving.

Onderzoek

De politie doet onderzoek naar het incident en zal de man, wanneer dat mogelijk is, verhoren. Daarnaast doet de Forensische Opsporing sporenonderzoek ter plaatse. De Rijksrecherche onderzoekt zoals gebruikelijk het vuurwapengebruik door de politie.