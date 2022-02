Forse celstraffen en geldboetes geëist voor invoer 6.800 kilo cocaïne

Naast celstraffen ook geldstraffen geëist

De officieren eisten dinsdag tegen alle verdachten naast de celstraffen ook geldstraffen variërend van 10.000 tot 100.000 euro. Behalve de tien mannen stond een autoverhuurbedrijf voor de rechter, daartegen eisten de officieren een geldboete van 70.000 euro en verbeurdverklaring van alle in beslaggenomen auto’s.

Grootschalige drugsinvoer

De tien mannen, in leeftijd variërend van 23 tot 40 jaar en voornamelijk afkomstig uit Amsterdam en Rotterdam, worden verdacht van handel en grootschalige invoer van verdovende middelen via de havens van Antwerpen en Rotterdam. Ze werden in november 2020 aangehouden, inmiddels zit geen van hen meer vast.

Berichtendienst Sky ECC

Politie en OM hebben in deze zaak een uniek kijkje gekregen in zowel de organisatie als in de positie van iedere verdachte. Dat is naast de inzet van andere opsporingsmiddelen mede te danken aan het grootschalige internationale onderzoek Argus waarin het politie en OM is gelukt toegang te krijgen tot honderden miljoenen berichten van gebruikers van Sky ECC. In maart 2021 maakten politie en OM dat bekend. Ook de verdachten in de zaak die deze dagen door de Amsterdamse rechtbank wordt behandeld, maakten van deze berichtendienst gebruik.

Samengevoegd

De megazitting waar de rechtbank tien dagen voor heeft uitgetrokken, betreft twee samengevoegde strafrechtelijke onderzoeken: een in juli 2019 gestart onderzoek naar de handel in verdovende middelen en witwassen en een onderzoek dat in april 2020 is gestart naar de grootschalige invoer van cocaïne. De onderzoeken werden samengevoegd toen dankzij afgeluisterde gesprekken tussen de verdachten onderling duidelijk werd dat sommige verdachten in beide onderzoek voorkwamen.