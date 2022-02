Post te laat bezorgd: boete van 2 miljoen euro voor PostNL

'Onder wettelijk minimum van 95 procent'

In 2019 bezorgde PostNL 94,34 procent van de brievenbuspost met een vijfdaagse bezorgplicht op tijd en dat is onder de wettelijke eis van minimaal 95 procent', aldus de ACM.

PostNL: 'Overmacht'

PostNL spreekt van overmacht, omdat het bedrijf na de overname van concurrent Sandd te maken kreeg met problemen in het netwerk van Sandd. PostNL besloot vervolgens om grote hoeveelheden via Sandd verstuurde partijenpost via haar eigen netwerk te verwerken waardoor een deel van de brievenbuspost te laat is bezorgd.

ACM: 'Geen overmacht'

De ACM concludeert dat er geen sprake was van overmacht, omdat niet is gebleken dat PostNL adequaat op eventuele problemen bij Sandd heeft geanticipeerd. In de maanden voor de overname van Sandd stond de kwaliteit van de postbezorging bovendien al onder druk. Het percentage tijdig bezorgde brieven - dat gemiddeld over het hele jaar wordt vastgesteld - volgt sinds 2014 een dalende trend en is in 2019 onder het wettelijk minimum gekomen.

Universele postdienst (UPD)

PostNL is door de wetgever aangewezen om de zogeheten universele postdienst (UPD) uit te voeren. Die heeft daarbij onder meer strikte eisen opgesteld over de tijdige bezorging. De ACM houdt daar toezicht op. 'Consumenten en alle andere gebruikers moeten kunnen uitgaan van een hoge betrouwbaarheid van de bezorging van de brievenbuspost', zegt Manon Leijten, bestuurslid van de ACM. 'Daarom zijn er duidelijke kwaliteitsnormen over tijdige postbezorging van deze UPD-post vastgelegd.'