OM eist TBS tegen verdachte dodelijke steekpartij in De Pijp

De officier van justitie heeft donderdag TBS met dwangverpleging geëist tegen een inmiddels 30-jarige man uit Amstelveen op verdenking van moord en vijf maal poging moord. Op vrijdagavond 21 mei vorig jaar zou hij op straat in De Pijp vanuit het niets zes mensen hebben gestoken of geprobeerd hebben te steken. Een 64-jarige man uit Amsterdam overleed ter plaatse.

Op vrijdagavond 21 mei 2021 werden in de Ferdinand Bolstraat in de Amsterdamse wijk De Pijp en in de directe omgeving van die straat vijf mensen afzonderlijk van elkaar neergestoken. In de richting van een zesde slachtoffer werden door verdachte stekende bewegingen gemaakt. Een van de slachtoffers, een 64-jarige man uit Amsterdam, kwam ter plaatse te overlijden. De verdachte kon direct, negen minuten nadat hij in de richting van zijn eerste slachtoffer had gestoken, worden aangehouden.

Slachtoffers

Het begon die avond iets voor elf uur toen de verdachte uit een avondwinkel messen meenam en vervolgens een sportschool aan de Tweede van der Helststraat binnenging en daar stekende bewegingen maakte in de richting van een baliemedewerker. De verdachte ging vervolgens naar buiten waar hij een 64-jarige man neerstak die even later ter plaatse overleed. Vlak daarop maakte de verdachte nóg vier slachtoffers die hij alle vier meermalen in de romp en andere lichaamsdelen stak.

Enorme impact

De vier gewonde slachtoffers, in leeftijd variërend van 21 tot 28 jaar, werden allen met zeer ernstige verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Meerdere slachtoffers die de steekpartij hebben overleefd en nabestaanden, hebben vandaag tijdens de zitting gebruik gemaakt van hun spreekrecht. De impact van de steekpartij op hun leven is tot op de dag van vandaag enorm.

Alle slachtoffers zijn onder andere in hun romp geraakt. Op de beelden is goed te zien dat dat met veel kracht en snelheid gebeurd is. De officier op zitting: “Daarmee is het duidelijk dat het opzet van verdachte er steeds op gericht was om de slachtoffers dodelijk te treffen. Juist in die romp bevinden zich de vitale delen en zoals uit de letselbeschrijvingen blijkt waren de verwondingen ook levensbedreigend.”

Op basis van het onderzoek concludeert de officier dat de verdachte met opzet en met voorbedachten rade heeft gehandeld en dat er dus sprake is geweest van moord dan wel poging daartoe. De officier: “Dat dit afschuwelijke feiten zijn, daar zal iedereen het over eens zijn. Een man is overleden en zijn familieleden zijn met een groot gemis achtergebleven. De overige slachtoffers die gewond zijn geraakt, zijn voor het leven getekend. Sommigen werken nog steeds aan hun herstel. Vast staat wel dat zij de littekens altijd met zich mee dragen.”

Strafeis

Op een vorige zitting heeft de verdachte gezegd zich niks te herinneren. Of dat werkelijk zo is, is de vraag. Want direct na zijn aanhouding verklaarde hij op de vraag waarom hij al die mensen had neergestoken ‘dat ze hem gek maakten, dat ze tegen hen praatten.’ De verdachte heeft gedurende het onderzoek geen verklaring gegeven hoe en waarom hij tot zijn daden is gekomen.

Verdachte is ten behoeve van deze strafzaak psychologisch en psychiatrisch onderzocht. In het onderzoek is ook informatie van de crisisdienst en de huisarts verwerkt omdat de verdachte zich daar begin april had gemeld in verband met klachten en het horen van stemmen. De deskundigen hebben geadviseerd om de feiten de verdachte niet toe te rekenen. De officier heeft deze adviezen overgenomen, wat maakt dat verdachte ontslagen dient te worden van alle rechtsvervolging.

De deskundigen zijn ook eensluidend dat het recidiverisico moeilijk is in te schatten. Hoe groot de kans is dat hij in psychotische toestand opnieuw tot ernstig gewelddadig gedrag komt kan niet goed worden vastgesteld. Alles afwegende heeft de officier van justitie ter bescherming van de maatschappij TBS met dwangverpleging gevorderd.