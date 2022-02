Proef: Betalen met telefoon voor treinreizen

Aan een proef voor het betalen met de telefoon doen honderd reizigers mee van vervoerder Arriva en NS. Het betalen geschiedt doormiddel van de GPS functie van de telefoon. Hierdoor hoeft men niet meer uit- en weer in te checken als men overstapt naar een trein van een andere vervoerder.

Een woordvoerder van innovatieprogramma OV-betalen zegt tegenover De Telegraaf: ‘ Voor sommigen is het een doorn in het oog dat, als ze overstappen van de ene naar de andere vervoerder tijdens hun treinreis, ze eerst bij de ene moeten uit- en bij de andere moeten inchecken. Dat ging in de haast ook nog wel eens verkeerd.’

De app stopt een minuut na het verlaten van het station met registreren en voldoet hiermee aan alle privacywetgeving.