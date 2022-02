Jongen van 13 aangehouden om Coolsingelrellen

Een jongen van 13 jaar uit Rotterdam is vanochtend aangehouden vanwege de hevige rellen op de Coolsingel afgelopen november.

Vrijdagavond 19 november was de Coolsingel het toneel van relschoppers die het hadden gemunt op politieagenten, brandweerlieden en ambulancepersoneel. Het opsporingsteam houdt vol en met resultaat; deze week weer twee aanhoudingen.

Maandag is er een man van 43 jaar uit Den Haag aangehouden. Hij wordt verdacht van het gooien van stenen naar politieagenten en politievoertuigen. Hij is na voorgeleiding bij Justitie in bewaring gegaan en blijft dus nog 14 dagen vast zitten.

Vrijdagochtend is er een 13-jarige jongen uit Rotterdam aangehouden. In verband met zijn leeftijd wordt hij vandaag wel verhoord, maar mag daarna gaan. Later zal hij zich voor de kinderrechter moeten verantwoorden. Hij wordt verdacht van het gooien van een steen naar politie en brandweer terwijl ze een auto blusten.

Totaal zijn er nu 92 tips binnengekomen. Twaalf daarvan leidden daadwerkelijk tot een aanhouding.