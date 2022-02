Besparen op je maandelijkse kosten door abonnementen op te zeggen

Maandelijkse kosten

Consumenten hebben namelijk vaak geen enkel idee wat het aantal abonnementen dat ze hebben afgesloten is, laat staan de maandelijkse kosten hiervan. Zo kun jij ook heel wat euro’s besparen, maar je onderbroeken abonnement opzeggen lijkt dan wel onvermijdelijk.

Aantal abonnementen

Consumenten kiezen voor gemak. Met een aantal muisklikken zorg je ervoor dat je maandelijks hebbedingetjes, eten, drank en tijdschriften binnen krijgt. Vaak hoef je hiervoor je pincode niet eens in te voeren. Het wordt ons steeds gemakkelijker gemaakt om vanuit onze luie stoel veel geld uit te geven. Dit leidt ertoe dat consumenten niet weten hoeveel abonnementen ze hebben, ze onderschatten dit. Zo is het gemiddeld aantal abonnementen van een Nederlander 11, maar spannen jongeren de troon met maar liefst 16 abonnementen.

Kosten kunnen hoog oplopen

Een abonnement telefoon, internet en tv, stremmingdienst of een maaltijd box. Het klinkt allemaal zo normaal en vanzelfsprekend. Echter kan dit gevaarlijk zijn, de kosten kunnen hoog oplopen. Zo zien we dat een gemiddeld huishouden een paar honderd euro kwijt kan zijn aan abonnementen. Het grote gevaar, maar overigens een slimme marketingtruc van de aanbieder, is dat je bij het afsluiten van een abonnement vaak meer geld kwijt bent dan je eigenlijk wilt. Zo ervaren we maandelijks betalen als prettiger dan dat we in één keer veel geld kwijt zijn, ook al is het bedrag wat je betaald bij maandelijks betalen uiteindelijk hoger.

Neem je abonnementen onder de loep

Ruim een kwart van de consumenten geeft aan dat abonnementen opzeggen er nog wel eens bij in. De hoogste tijd om je eigen abonnementen eens onder de loep te nemen. Kijk kritisch naar wat je écht nodig hebt. Heb je inmiddels genoeg onderbroeken? Staat er nog genoeg bier in de voorraadkast? Heb je besloten om vaker naar de supermarkt te gaan? Zeg dan je onderbroeken- bier- of maaltijd- abonnementen op. Je kunt dit binnen een paar stappen regelen via een website als www.123opzeggen.nl. Zoek je abonnement, vul je gegevens in en kies voor de verzendmethode. Gemakkelijk en snel van je abonnementen af, waarbij jij aan het einde van de maand geld bespaart!