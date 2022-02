Scooterrijder raakt ernstig gewond bij ongeval in Den Bosch

Vrijdagavond werden de hulpdiensten rond 20.15 uur gealarmeerd voor een ernstig verkeersongeval op het Drongelens Pad in Den Bosch. Een scooterrijder raakte dusdanig gewond dat medische hulp noodzakelijk was.

Traumateam ingevlogen

De persoon raakte zodanig gewond dat ook het traumateam werd ingevlogen en het slachtoffer per ambulance naar het ETZ in Tilburg is vervoerd. De politie heeft de brokstukken opgeruimd terwijl de scooter werd afgevoerd door bekenden van het slachtoffer.