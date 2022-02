Cameratoezicht Rotterdam-Delfshaven na gewonde explosie en beschieten woning

In Rotterdam hebben zich in de nacht van zaterdag op zondag op hemelsbreed een afstand van ongeveer 500 meter twee incidenten voorgedaan. Dit meldt de politie zondag.

Op woning geschoten Jan Kobellstraat

Op de Jan Kobellstraat werd er rond 02.20 uur geschoten op een woning. Niemand raakte gewond. De muur en de ruit van een woning werden geraakt en de politie vond ter plaatse meerdere kogelhulzen.

Explosie in woning Piet Paaltjensplein

In een woning aan het Piet Paaltjensplein in Rotterdam heeft rond 02.20 uur een ontploffing plaatsgevonden. Eén man raakte gewond. Hij was niet aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis overgebracht. Er ontstond na de explosie geen brand. Uit voorzorg zijn omliggende woningen ontruimd.

Mogelijk verband onderzocht

De politie onderzoekt of de explosie binnen is ontstaan of dat mogelijk iets van buiten naar binnen is gegooid. Ook onderzoekt de politie of de twee incidenten, die hemelsbreed op een afstand van ongeveer 500 meter rond hetzelfde tijdstip van 02.20 uur plaatsvonden, iets met elkaar te maken hebben.

Mobiele camera geplaatst

De politie neemt beide levensgevaarlijke incidenten zeer serieus en onderzoekt dus of er een verband is. Direct na de incidenten werd een onderzoek gestart, maar dat leidde nog niet naar verdachten. Vandaag al worden er maatregelen genomen in de wijk om herhaling proberen te voorkomen, zoals het plaatsen van een mobiele camera.