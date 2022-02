Wateroverlast in woning aan de Dommeloord in Boxtel

De brandweer werd in de nacht van zaterdag op zondag kort voor 05.30 uur gealarmeerd voor een melding van wateroverlast in een woning aan de Dommeloord in Boxtel.

Plat dak gecontroleerd

Brandweerlieden zijn een uur bezig geweest waarna men terug keerde richting de kazerne. Of de wateroverlast in de woning veroorzaakt is door de grote hoeveelheid regen van de afgelopen dag is ons niet duidelijk, wel controleerde de brandweer het plat dak van de woning met een ladder.