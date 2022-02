Kamerlid Gijs van Dijk van de PvdA vertrekt na ongewenst gedrag

"In mijn persoonlijke leven ben ik in de relationele sfeer niet altijd eerlijk geweest", zegt Van Dijk in een verklaring. "Mocht dat mensen pijn hebben gedaan, wil ik daarvoor mijn oprechte excuses aanbieden." Hij stelt zijn zetel ter beschikking. Partijleider Lilianne Ploumen zal later vandaag reageren op de kwestie.

Fractievoorzitter Lilianne Ploumen zegt dat ze de afgelopen dagen is benaderd door meerdere vrouwen. Waar Van Dijk zich precies schuldig aan gemaakt zou hebben, wordt niet duidelijk