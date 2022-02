Vier nieuwe verdachten in omvangrijke zaak rond fruitbedrijf

De afgelopen twee jaar zijn er veel incidenten geweest rond deze zaak. Er werd brand gesticht, woningen werden beschoten en er werd schade aangericht met vuurwerkbommen. De nieuwe aanhoudingen hebben te maken met een zaak in mei vorig jaar die niet meteen op een aanslag leek. Aanvankelijk leek het om een vernieling van een ruit van een woning in Kerkdriel te gaan. Uit verder politieonderzoek is gebleken dat het de opzet was om een ruit in te gooien en met zwaar vuurwerk of een explosief veel schade aan te richten. De verdachten zijn mannen afkomstig uit Rotterdam. Ze zitten in beperkingen en zullen vrijdag worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Informatieavond

Het aantal verdachten in de omvangrijke zaak komt inmiddels uit op 26 personen. Deze week start een nieuwe reeks zittingen bij de rechtbank in Arnhem, waarin zaken worden behandeld die in 2020 hebben gespeeld. Maandagavond hebben het Openbaar Ministerie en de politie een informatieavond voor betrokkenen gehouden. Daarin is de planning van rechtszaken aan bod gekomen en is gesproken over de stand van zaken rond de veiligheidsmaatregelen. Hier worden verder geen mededelingen over gedaan.

Geen nieuwe incidenten geweest

Sinds juni vorig jaar hebben zich geen incidenten meer voorgedaan rond deze zaak. De politie was extra alert toen er eind november brand werd gesticht bij een kippenschuur in Hedel, omdat de schuur een link had met betrokkenen in deze zaak. Uit onderzoek is echter gebleken dat er geen enkel verband is met de afpersingszaak. Er zijn drie minderjarigen uit de omliggende dorpen aangehouden voor de brandstichting.