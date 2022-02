Benut na het afstuderen je talent op de arbeidsmarkt

Op zoek naar een baan

Sommigen hebben het geluk om aangenomen te worden op hun stageplek, omdat er ruimte voor je is en je talent is opgevallen. Veel hbo- en wo-studenten moeten na het afstuderen op zoek naar een baan. Dat valt niet altijd mee, want welke baan sluit naadloos aan op jouw wensen, talenten en ambities? NewSkool helpt jongeren hierbij.

Detachering

Solliciteren, brieven sturen, op gesprek gaan en dan maar hopen dat je jezelf goed hebt verkocht. Solliciteren kun je leren door het veel te doen. Ook van een afwijzing leer je veel, maar leuk is anders. En is het bovendien al die stress wel waard? Waarom solliciteer je niet bij een detacheringsbureau die jou door en door leert kennen. Samen diepen jullie je talenten uit en wordt er gekeken naar werk wat bij die talenten past. In deze tijd is er heel veel personeelstekort in diverse beroepen. Om uiteindelijk deze tekorten goed op te kunnen vullen, is het verstandig om de juiste persoon op de juiste plek te zetten. En met detacheren lukt dat heel goed.

Wat is detacheren precies?

Detacheren is wat anders dan werken via het uitzendbureau. Bij een uitzendbureau schrijf je je in en kun je voor korte periodes ergens aan het werk worden gezet. Dit kan bijvoorbeeld ook voor een dag(deel) zijn. Als je kiest voor een detacheringsbureau dan werk je uiteraard namens dit bureau bij een ander bedrijf. Dat is ongeveer hetzelfde als via het uitzendbureau. Het grote verschil is dat bij detacheren de medewerker vaak een overeenkomst aangaat voor een langere termijn. Dit kan een half jaar zijn, maar ook een jaar of langer. Wordt tijdens de detacheringsperiode de opdracht beëindigd, dan krijg je als gedetacheerde het salaris doorbetaald. Als bij een uitzendcontract de opdracht wordt beëindigd, stopt ook de betaling. Detachering geeft daarom meer zekerheden voor jou als starter op de arbeidsmarkt. En die zekerheden, waaronder secundaire arbeidsvoorwaarden, verlof en dergelijke, maken detacheren een stuk aantrekkelijker.

Leer verschillende bedrijven kennen

Tijdens het driejarig traineeship bij NewSkool ga je bij verschillende bedrijven aan de slag door middel van een detacheringsovereenkomst. Hierdoor leer je niet alleen heel veel over het werk, maar ook over bedrijfsculturen. Werken is namelijk juist zoveel leuker als je tevens een klik hebt met een bedrijf qua mensen en cultuur. Ieder bedrijf werkt anders, heeft andere doelen, andere medewerkers en ideeën. En wie weet pas je zo goed bij een bedrijf waar je wordt gedetacheerd, dat er ook iets te onderhandelen valt voor een vaste baan – al dan niet via het detacheringscontract. Want dat is gewoon mogelijk, hoe fijn is dat? Klikt het niet? Dan geef je dat aan bij het detacheringsbureau en gaan jullie samen het contract opzeggen en op zoek naar iets nieuws.

Voordeel voor bedrijven

Detacheren heeft overigens net zo veel voordelen voor bedrijven. Het sollicitatieproces is nu eenmaal stressvol. Bovendien kan de sollicitant je wel van alles vertellen, maar eigenlijk wil je hem of haar gewoon aan het werk zien. Dankzij detachering van jongeren via een detacheringsbureau weet je dat je werknemers krijgt die passen bij het werk wat je biedt. Het detacheringsbureau kent hen namelijk en weet precies wat de talenten van deze kersverse werknemers op de arbeidsmarkt zijn. Natuurlijk moeten deze jongeren nog het een en ander leren – ze komen immers net vers van school – maar daar helpt een bedrijf en het detacheringsbureau bij.

Maak werk zoeken makkelijker

Als je net van school komt en kiest voor een detacheringsbureau, weet dan dat je hiermee de afstand tussen je opleiding en de arbeidsmarkt een stuk kleiner maakt. Bij een goed detacheringsbureau leer je nog nieuwe skills bij – in deeltijd – terwijl je lekker fulltime je eigen geld verdient. Er is volop werk, je hoeft alleen je vrolijke, hardwerkende, enthousiaste zelf voor mee te brengen. Hoe fijn is dat? En je hoeft niet bij het eerste de beste bedrijf direct een vast contract te tekenen om er na een half jaar achter te komen dat het niets voor je is. Via detacheren wissel je sneller van baan, doe je veel ervaring op en kun je alles wat je leert direct toepassen in de praktijk. Daar word jij een complete werknemer van die straks iedereen wil hebben. Studeer je binnenkort af? Oriënteer je op de arbeidsmarkt met behulp van een detacheringsbureau.