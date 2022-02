Zes aanhoudingen in regio Groningen in onderzoek naar fraude TVL

Op 2 februari zijn vijf mannen (33, 41, 43, 45 en 60) en een vrouw (35) aangehouden uit de regio Groningen. Hun woningen zijn doorzocht evenals bedrijfspanden en een opslagbox in de regio Groningen. Allen zijn inmiddels weer in vrijheid gesteld. Zij worden verdacht van grootschalige fraude met TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten), oplichting valsheid in geschrift en witwassen. Tijdens de doorzoekingen is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, ruim 220.000 euro in contanten en horloges.