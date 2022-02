Ongeval Boslaan Emmen bestuurder zwaar gewond

Door nog onbekende oorzaak is aan het eind van de vrijdagochtend in Emmen op de Boslaan een auto tegen een boom gereden.

Bestuurder zwaar gewond

Hoe het ongeval kon gebeuren is niet bekend. Politie, Brandweer en Ambulance kwamen naar het ongeval. De bestuurder is na een eerste onderzoek in de ambulance met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.