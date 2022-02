Gewonde bij aanrijding A58

Terwijl de vrouw in de ambulance werd nagekeken hebben brandweerlieden het bergingsbedrijf geassisteerd bij het rechtzetten van het voertuig. Nadat de rijbaan was schoongeveegd en de auto afgevoerd kon na drie kwartier de snelweg weer worden vrijgegeven. De vrouw is voor verder onderzoek per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Bij dit incident waren ook de politie en Rijkswaterstaat aanwezig.