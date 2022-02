Voor de 14e keer betrapt rijden zonder rijbewijs

Surveillerende agenten zagen vrijdagavond rond 18.30 uur een personenauto rijden door de Ten Hovestraat in Bergen op Zoom. De bestuurder van de auto was een man waarvan bij de politie bekend is dat hij geen rijbewijs heeft. Hij werd al dertien keer eerder voor dit feit bestraft.

In de Prinses Beatrixlaan in Bergen op Zoom hielden agenten de man staande. Hij ging direct op een grove manier tekeer tegen de agenten. Hij schold hen uit. Omdat hij zo schreeuwde ontstond er een oploopje van buurtbewoners. De agenten vertelden de man dat hij was aangehouden vanwege het feit dat hij nu voor de veertiende keer betrapt was op het rijden zonder rijbewijs. De man bleef schelden tegen de agenten, onder het gehoor van de buurtbewoners, en noemde de actie van de agenten ‘racistisch’.

De 29-jarige Bergenaar is overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar werd hij ingesloten en heeft hij de nacht doorgebracht. Zaterdag is een verklaring van de man afgenomen. Hij ontkent dat hij in de auto heeft gereden. De auto is, na overleg met de officier van justitie in beslag genomen. Uit onderzoek bleek dat de auto eveneens niet verzekerd was. Twee agenten deden aangifte van belediging.

Nadat de man een verklaring had afgelegd is hij tegen de middag in vrijheid gesteld. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt.