Lil' Kleine opnieuw aangehouden voor mishandeling

Lil' Kleine zou zondagavond in Amsterdam zijn aangehouden op verdenking van mishandeling. Dat melden bronnen aan Shownieuws na berichtgeving van juicekanaal LifeOfYvonne.

De politie bevestigt aan Shownieuws dat een 27-jarige Amsterdammer is aangehouden in Amsterdam in verband met een mishandeling. Bronnen bevestigen aan Shownieuws dat het gaat om rapper Lil' Kleine.

Op een video zou te zien zijn hoe Lil' Kleine zijn verloofde aan haar haren uit de auto sleept. Het is niet duidelijk wanneer deze beelden gemaakt zijn.

Onlangs werd Lil' Kleine veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur voor het mishandelen van een man in een nachtclub in Amsterdam. De rechter sprak vrijdag van "zinloos uitgaansgeweld".