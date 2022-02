Belg rijdt met auto tegen reling brug en belandt in voortuin in Rijsbergen

Zondagavond is 34-jarige man uit het Belgische Meerseldreef met zijn bestelauto in het Brabantse Rijsbergen op de Risten eerst tegen de reling van een brug gereden, daarna kwam hij uiteindelijk in de voortuin van een woning tot stilstand. Dit meldt de politie maandag.