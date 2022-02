Pakketbezorger veroordeeld voor achterover drukken van laptops, iPads en kleding

Accounts van klanten gehackt

'De pakketbezorger maakte zich schuldig aan oplichting, pogingen daartoe en aan witwassen. Hij drukte dure spullen als laptops, iPads en kleding afkomstig van webwinkels achterover door accounts van klanten te hacken, valse bestellingen te doen en de pakketten zelf af te halen', aldus de rechtbank. Een 30-jarige vrouw uit Ammerzoden die hem behulpzaam was krijgt 60 uur taakstraf.

Bestellingen geplaatst

De Bosschenaar was tussen augustus 2018 en februari 2019 betrokken bij het hacken van diverse klantaccounts van webwinkels. Vervolgens werden bestellingen geplaatst bij die online winkels en werden de pakketten bezorgd bij valse adressen of afhaalpunten. Hierop werden de pakketten met daarin onder andere laptops, een telefoon, parfums en kleding achter gehouden of door hem zelf opgehaald bij het afhaalpunt.