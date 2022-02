Restaurateur belt politie vanwege door Italiaan aangeboden eeuwenoude helm

Vorig jaar kreeg een restaurateur in Delft een prachtige klassieke helm aangeboden van een 79-jarige Italiaan. Maar omdat het niet vertrouwde schakelde hij de politie in. 'De 79-jarige Italiaan die de helm was komen brengen, werd later aangehouden voor handel in illegaal opgegraven archeologische vondsten', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdagmiddag.

Korinthische helm

De man bracht de Korinthische helm eind september bij een restaurateur in Delft. Hij zou hem korte tijd later weer komen ophalen, maar toen stond de politie voor hem klaar. 'De man werd aangehouden op verdenking van witwassen van een illegale archeologische vondst', aldus het OM.

Geschatte waarde na restauratie: 100.000 tot 175.000 euro

De helm komt mogelijk uit het zuidelijk deel van Italië. Gelet op de aangekoekte aarde die nog aan de helm kleefde, was die pas net opgegraven. Vermoedelijk was de helm een grafgift uit de 4de eeuw voor Christus, net zoals de scherven die de man aanbood afkomstig waren van een waterkom die met de doden werd meegegeven. Geschatte waarde van de helm, na restauratie: 100.000 tot 175.000 euro.

Reputatie

In Italië is het niet toegestaan om zonder vergunning archeologische opgravingen te doen. Het is bovendien verboden om archeologische vondsten te exporteren. Het kon dan ook niet anders dan dat de helm een criminele herkomst had. Vermoedelijk kwam de man om die reden helemaal naar Nederland om deze vondst te laten opknappen.

'Reputatie' verdachte

De verdachte heeft een reputatie als het gaat om handel in illegale bodemvondsten. In Italië lopen er al zaken tegen hem en is hij in het verleden al veroordeeld. Eerder werden in België en Duitsland archeologische vondsten in beslag genomen van hem.

Celstraf

Gelet op de verse aarde en het feit dat de man geen goede verklaring geeft, in combinatie met zijn eigen deskundigheid, neemt het Openbaar Ministerie aan dat het inderdaad gaat om witwassen van een archeologisch object. De officier van justitie eiste 12 maanden gevangenisstraf waarvan 3 voorwaardelijk. De politierechter hield in hoge mate rekening met de gezondheid van de man en legde een lagere celstraf op van 167 dagen, waarvan 90 dagen voorwaardelijk.