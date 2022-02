Loeki de Leeuw neemt eerste eigen munt in ontvangst

Loeki ontving de zilveren jubileummunt in de fabriek van de KNM in Houten. Louise Geesink was nauw betrokken bij het ontwerpproces en is erg enthousiast over de munt: ‘Deze munt is een feestelijke pluim op Loeki’s 50-jarige carrière. Ik ben er enorm trots op en Loeki ook.’ De munt is verkrijgbaar in coincard, Zilver en Goud. De gouden munt is reeds uitverkocht, de coincard en zilveren munt zijn nog te bestellen op knm.nl.

Loeki de Leeuw

Loeki de Leeuw is een creatie van Joop Geesink en was voor het eerst op televisie te zien in januari 1972. Al snel groeide hij uit tot een Nederlands icoon. Na ca. 7.000 filmpjes stopte de Ster in 2004 met de Loeki-filmpjes en kon Loeki alleen nog worden bewonderd in de Efteling, waar hij jarenlang een rol heeft gehad in de attractie Carnaval Festival. Via de Gouden Loeki, de publieksprijs van de Ster voor de beste reclame, bleef het leeuwtje jaarlijks in de schijnwerpers. In 2021 deed Loeki zijn herintrede op televisie en is hij weer regelmatig in zijn 4-seconden optredens te zien tijdens de reclames van de Ster.

Ontwerp en oplage

De Loeki de Leeuw-uitgiften staan geheel in teken van het 50-jarig jubileum. De coincard bevat een jubileummunt én een Nederlandse 50 eurocent van 2022 om het 50-jarig jubileum te benadrukken. De oplage is strikt gelimiteerd tot 7.500 exemplaren.

Naast de coincard zijn er ook zilveren en gouden exemplaren uitgebracht, die worden geleverd in een luxe kokerverpakking. De gouden munt was streng gelimiteerd tot 10 exemplaren en is reeds uitverkocht. De zilveren munt is nog verkrijgbaar en heeft een oplage van 250 exemplaren. De Loeki de Leeuw-uitgiften zijn verzamelaarsitems van de hoogste kwaliteit en geen wettig betaalmiddel. De uitgiften zijn verkrijgbaar op www.knm.nl/loekideleeuw