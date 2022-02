CBS: Bouwomzet in 4e kwartaal 2021 hoogste groei sinds begin coronacrisis

De omzet van de bouw is in het vierde kwartaal van 2021 met 11 procent gestegen. 'Dat is de hoogste groei in een kwartaal sinds het begin van de coronacrisis', zo meldt het CBS donderdag.

Ruim 8 procent groei in 2021

Voor heel 2021 kwam de omzet in de bouw 8,2 procent hoger uit dan een jaar eerder. De hout- en bouwmaterialenindustrie zag de omzet nog iets meer stijgen. In 2021 werd voor 74.000 nieuw te bouwen woningen een vergunning afgegeven, 10 procent meer dan in 2020, aldus het CBS op basis van nieuwe cijfers. In hoeverre de coronacrisis nog van invloed is geweest op de resultaten, kan niet met CBS-cijfers worden vastgesteld.

Omzetdaling grond-, weg- en waterbouwbedrijven

Gemiddeld hebben alleen grond-, weg- en waterbouwbedrijven met 10 tot 100 werkzame personen hun omzet in het vierde kwartaal zien dalen. De branche sloot het vierde kwartaal nog wel positief af, maar de omzet kwam in 2021 niet uit boven die van 2020.

Hoogste groei in 4e kwartaal

Gespecialiseerde bouwbedrijven behaalden in het vierde kwartaal de hoogste groei in de bouw. De omzet lag bij deze bedrijven gemiddeld 13 procent hoger dan een jaar eerder. De burgerlijke en utiliteitsbouw bleef daar met een groei van 12,4 procent niet ver bij achter. Vooral kleine bedrijven tot 10 werkzame personen deden het goed in deze branches.