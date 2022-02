Bestuurder schrikt van omgewaaide bomen op de weg en rijdt water in

Aan de Noordveensedijk ter hoogte van Lenten bij het Drentse Gieten raakte donderdagmorgen een auto te water. In de auto zaten twee mannen van buitenlandse komaf.

Geschrokken

Volgens hun eigen zeggen was de bestuurder van de auto geschrokken van de afgebroken bomen die over de weg waren gewaaid en door een stuurcorrectie kwamen ze in het water terecht.

Zelf uit auto gekomen

Hulpdiensten werden opgeroepen waaronder de brandweer en ambulance maar die werd even later gecanceld omdat beide personen al op eigen kracht uit het voertuig waren gekomen.

Omgewaaide bomen opgeruimd

De buitendienst van de gemeente Aa en Hunze heeft met de omgewaaide bomen korte metten gemaakt. Het verkeer werd tijdelijk omgeleid.