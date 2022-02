Storm Dudley: Veel schade door omgewaaide bomen, agent gewond in Duiven

De storm Dudley, die afgelopen nacht over Nederland trok heeft tot veel schade geleid. Ook raakte een agent in het Gelderse Duiven gewond toen hij werd geraakt door een dakplaat die van een gebouw waaide.

Schade aan auto's, woningen en gebouwen

Ook waaiden er veel bomen om die vervolgens schade aanrichtten aan auto's, woningen en gebouwen. In Sint Oedenrode werd de brandweer in de nacht van woensdag op donderdag omstreeks 04.30 gealarmeerd voor een stormschade aan de Hoogstraat in Sint-Oedenrode.

Grote tak

Een grote tak was door de harde wind afgebroken en op de doorgaande weg terecht gekomen. Brandweerlieden zaagden de tak in kleine stukken en legde deze naast de weg. Tijdens de inzet was de weg korte tijd afgesloten.

Storm Dudley gaat, storm Eunice komt

Het is overigens nog niet gedaan. Storm Dudley verlaat vandaag het land maar vrijdag dient storm Eunice zich al weer aan. Deze storm wordt door de meteorologen nog iets krachtiger ingeschat met windstoten tot 130 km/h.