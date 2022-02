Uitbreiden naar Duitsland; wat Elon Musk kan, kan jij ook

Dit voorjaar zouden de eerste Tesla’s uit de gigafactory in Berlijn moeten rollen. Het beroemde autobedrijf, dat in 2021 nog een recordwinst boekte, heeft na wat vertraging zijn fabriek in Duitsland eindelijk draaiende. Daarmee rijst bij jou als ondernemer misschien de vraag: is het slim om ook uit te breiden naar Duitsland?

Ondernemen in Duitsland, doen of niet?

Laten we maar met de deur in huis vallen: als de mogelijkheid zich aandient, en je wil dat je bedrijf groeit, dan is het een goed idee om je bedrijf uit te breiden naar Duitsland. Zo’n uitbreiding kent namelijk vele voordelen.

Voordelen van uitbreiden naar Duitsland

Ten eerste ligt Duitsland natuurlijk naast de deur. In principe kun je heel Duitsland vanaf Nederland met de auto bereiken. Daarnaast heeft Duitsland meer buurlanden dan wij, je kunt dus vrij gemakkelijk een grens oversteken en zakendoen met een ander land, waarmee je je werkgebied en ondernemingskansen nog verder uitbreid. Natuurlijk is er de Duitse economie, die draait als een trein. Iets waar je als ondernemer natuurlijk graag een graantje van meepikt.

Een kantoorpand gevonden, en nu?

Alleen met een kantoorpand ben je er nog niet. Als je een beetje goed voor de dag wil komen, en nieuwe klanten met ‘schwung’ wil kunnen ontvangen, dan is het slim om goed over de kantoormeubels na te denken.

Niet alleen zorgen goede kantoormeubels ervoor dat je werknemers op een gezonde manier hun werk kunnen uitvoeren, de ‘look and feel’ van de meubels kunnen ook dienen als visitekaartje voor je bedrijf. WIl je het helemaal goed doen, dan neem je ook meteen de muren, vloeren en ramen mee.

Professionele bedrijven vragen natuurlijk om piekfijne projectinrichtingen. Heb je alles voor elkaar, dan kun je starten met je onderneming in Duitsland.

Hoe vind je klanten en zakenpartners in Duitsland?

Allereerst is het belangrijk om je in te lezen in de Duitse cultuur. Onze oosterburen zijn bijvoorbeeld een stuk formeler dan wij. Spreek niet iemand zomaar bij zijn voornaam aan, ook niet als deze naam vermeld staat op het visitekaartje. Tutoyeer niet en vraag niet naar iemands privéleven. Laat je eigen privéleven ook maar buiten beschouwing. Verder is het belangrijk om goed voorbereid naar je afspraak te gaan, zodat je niet alles tijdens een gesprek op je telefoon hoeft op te zoeken.

De beurs is je nieuwe speeltuin

Nu je weet hoe je met een Duitse ondernemer moet omgaan, moet je nog weten waar je ze kunt vinden. Koude acquisitie, zoals in Nederland soms gebruikelijk is, is geen goed idee. De Duitse ondernemer zal in de meeste gevallen ‘nein’ zeggen. Vakbeurzen zijn in Duitsland de beste plek om ondernemers te ontmoeten en om je als bedrijf voor te stellen. Neem altijd je visitekaartjes mee, want de Duitse ondernemer is er dol op.

Uitbreiden naar Duitsland is een prima idee, maar bereid je goed voor en zorg voor een degelijke kantoorinrichting die kan dienen als visitekaartje voor je bedrijf. Succes gegarandeerd. Viel glück!