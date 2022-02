FNV: Teleurgesteld in werkgevers gehandicaptenzorg na afbreken overleg cao

FNV Zorg & Welzijn is samen met de andere vakbonden zwaar teleurgesteld dat er nog altijd geen onderhandelingsresultaat ligt voor een nieuwe cao in de gehandicaptenzorg. De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft donderdagavond aangegeven dat er niet te tornen valt aan het eindbod op loon. FNV Zorg & Welzijn gaat volgende week met zijn leden in overleg over de afgebroken onderhandelingen en sluit acties niet uit.

Karim Skalli, bestuurder FNV Gehandicaptenzorg: ‘Wat de VGN biedt, is veel te mager, zeker als het aankomt op de lonen. Dat we er niet zijn uitgekomen, is een bittere pil voor alle 190.000 mensen die werken in de gehandicaptenzorg. Wij willen er voor hen 5% bij per jaar, zeker gezien de inflatiecorrectie, maar VGN komt met niet meer dan 2 á 3%. Dat verschil is te groot. Zo wordt ook het 9% verschil met de marktsector nooit ingehaald.’

Zorg steeds meer onder druk

Volgens FNV Zorg & Welzijn lost dit de problemen in de gehandicaptenzorg niet op. Het grote personeelstekort blijft bestaan, net als de hoge uitstroom onder jongeren. De zorg en begeleiding van cliënten komt zo steeds meer onder druk te staan.

Eerder stoppen met werken

Naast de te lage loonsverhoging biedt VGN ook geen mogelijkheid voor oudere werknemers om eerder te stoppen met werken (RVU-regeling). De voorstellen over werktijden en de balans tussen werk en privé zijn ook onvoldoende, vindt de FNV.

Investeer in goede arbeidsvoorwaarden

FNV Zorg & Welzijn ziet het als de verantwoordelijkheid van de werkgevers om te investeren in goede arbeidsvoorwaarden. Skalli: ‘En als zij zeggen dat dat geld er niet is, dan moeten ze ervoor zorgen dat dat er komt.’

Het is tijd voor waardering

Skalli: ‘Wij betreuren het tot slot dat VGN vanavond geen toezegging heeft willen doen over gezamenlijke acties richting de politiek om meer financiële ruimte te krijgen voor de échte waardering voor werknemers in de gehandicaptenzorg. De mensen in deze sector hebben tijdens de coronapandemie voortdurend het gevoel gehad dat zij onvoldoende gezien en gewaardeerd zijn. Het is tijd dat die waardering tot uiting komt in een goed cao-akkoord.’