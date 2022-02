In hoger beroep alsnog veroordeling agent voor disproportioneel gebruik wapenstok

Het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch heeft vrijdag een politieman veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 maanden voor het disproportioneel gebruik van zijn wapenstok. De rechtbank Oost-Brabant had de agent eerder vrijgesproken.

Nieuwe uitschuifbare wapenstok

Op 18 januari 2020 probeerde de agent samen met zijn collega’s een verwarde man aan te houden. Terwijl hij door agenten te voet werd achtervolgd stapte de verwarde man plotseling in aan de bestuurderskant van een van de politieauto’s. Twee agenten probeerden de man aan zijn benen uit het voertuig te trekken, maar hij verzette zich hevig. Een derde agent, de verdachte, kwam aanrennen om zijn collega’s te helpen. Hij pakte zijn wapenstok en sloeg binnen korte tijd 13 keer, een deel van de slagen bovenhands. Een van de slagen kwam op het hoofd van de verwarde man terecht, die aan die klap onder meer een schedelbasisfractuur over hield. De wapenstok die werd gebruikt is het nieuwe uitschuifbare model, dat zwaarder is dan de wapenstok die eerder door de politie werd gebruikt. De agent was ook getraind in het gebruik van deze nieuwe stok, waarbij werd uitgelegd dat de gevolgen ernstig kunnen zijn wanneer vitale onderdelen van het lichaam met de stok worden geraakt.

Voorwaardelijk opzet

Het hof vindt dat door de manier waarop de agent deze wapenstok gebruikte, hij de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat de man op het hoofd zou worden geraakt en daardoor mogelijk zelfs zou overlijden. Daarom acht het hof het voorwaardelijk opzet aanwezig en veroordeelt de agent voor een poging doodslag. Het gebruik van de wapenstok op deze manier was volgens het hof disproportioneel en niet noodzakelijk. Het hof verwerpt de verweren van de verdediging dat er sprake zou zijn van bijzondere omstandigheden die het optreden van de agent zouden rechtvaardigen.

Op te leggen straf

Het hof legt de agent een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 maanden op. Het hof houdt er daarbij rekening mee dat de agent een uitstekende staat van dienst had en voor dit incident ook al disciplinair gestraft is. Tegelijk waren de gevolgen voor de man die door de wapenstok werd geraakt ook ernstig en hebben deze nog lang voortgeduurd.