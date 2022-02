Douane vindt 106 kilo cocaïne in 'holle' plankjes van pallets

In de nacht van donderdag op vrijdag heeft de Douane na enig breekwerk in totaal 106 kilo verdovende middelen aangetroffen in de haven van Rotterdam. 'De cocaïne zat verstopt in holle planken van pallets', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.