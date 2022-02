Macron en Poetin zijn het eens over maatregelen om escalatie in Oekraïne te stoppen

De Russische president Vladimir Poetin en zijn Franse ambtgenoot Emmanuel Macron zijn overeengekomen dringende maatregelen te nemen om de escalatie van het conflict in Oost-Oekraïne een halt toe te roepen. Dat liet Frankrijk zojuist in een verklaring weten.

De leiders zijn overeen gekomen om het werk te hervatten in het kader van het Normandische format, dat bestaat uit Franse, Duitse, Russische en Oekraïense leiders. Er werd ook besloten dat een vergadering van de trilaterale contactgroep "in de komende uren" zou worden gehouden om "van alle belanghebbenden een toezegging te krijgen" om het vuren op de contactlijn te staken.

Een ontmoeting tussen de Franse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken, Jean-Yves Le Drian en Sergey Lavrov, zou "in de komende dagen" plaatsvinden in Parijs, waarbij het diplomatieke werk in het algemeen zal worden geïntensiveerd. Le Drian was niet onmiddellijk beschikbaar.

Volgens het Franse voorzitterschap zouden alle belanghebbenden erbij worden betrokken, dat wil zeggen de Europeanen, bondgenoten, Russen en Oekraïners, en zou het, mits voldaan wordt, klaar zijn om “een bijeenkomst op het hoogste niveau mogelijk te maken om een ​​nieuwe orde van vrede en veiligheid in Europa.”