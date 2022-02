Arrestatieteam houdt verdachte met vuurwapen aan in Wijk en Aalburg

Vuurwapen

In de ochtend kwam er een melding binnen dat de verdachte iemand had geslagen en onterecht in haar woning zou verblijven. Ook zou de verdachte een wapen in zijn bezit hebben.

Arrestatieteam

Een arrestatieteam is rond het middaguur naar de woning gegaan, aldaar kwam de 24-jarige verdachte uit Veen zelf al naar buiten. Hij kon ter plekke aangehouden worden.

Vuurwapen aangetroffen in woning

De woning aan de Rozenstraat is doorzocht, er is inderdaad een wapen aangetroffen. Uit onderzoek is gebleken dat het om een echt wapen gaat. De verdachte is meegenomen naar het cellencomplex.