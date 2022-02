Opnieuw minder buitenlandse toeristen

Het aantal buitenlandse toeristen dat in 2021 in de Nederlandse logiesaccommodaties heeft overnacht is vergeleken met een jaar eerder met 13 procent gedaald.

Vergeleken met 2019 lag dat vorig jaar 69 procent lager. Het aantal binnenlandse gasten nam het laatste jaar wel toe, het is nu bijna op het niveau van 2019. In 2021 overnachtten 32 miljoen Nederlandse en buitenlandse toeristen in de logiesaccommodaties, in totaal 17 procent meer dan een jaar eerder maar nog altijd 30 procent minder dan in 2019. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe voorlopige cijfers.

Grootste daling buitenlandse gasten bij hotels

In 2021 overnachtten er 6,3 miljoen buitenlandse gasten in de Nederlandse logiesaccommodaties. Met uitzondering van de groepsaccommodaties liet het aantal buitenlandse gasten vorig jaar bij alle typen accommodaties een afname zien. De daling was vergeleken met een jaar eerder het grootst bij de hotels (-14 procent). Vergeleken met 2019 overnachtten vorig jaar zelfs 72 procent minder buitenlandse toeristen in de Nederlandse hotels en aanverwante accommodaties.

Meer binnenlandse gasten

Het aantal binnenlandse gasten nam vorig jaar ten opzichte van 2020 met 28 procent toe naar 25,7 miljoen, ongeveer evenveel als het jaar van voor de corona-epidemie. De stijging was bij alle typen accommodaties zichtbaar maar relatief het grootst bij de groepsaccommodaties. Vergeleken met 2019 kregen de kampeerterreinen en huisjesterreinen respectievelijk 29 en 23 procent meer Nederlandse gasten.

Aantal gasten uit Duitsland en Verenigd Koninkrijk loopt verder terug

In 2021 waren er opnieuw minder gasten uit Duitsland en het Verenigd Koninkrijk in de Nederlandse logiesaccommodaties. Vergeleken met een jaar eerder daalde het aantal gasten uit Duitsland met 24 procent tot 2,5 miljoen. Het aantal gasten uit het Verenigd Koninkrijk nam met 65 procent af tot 210 duizend. Ten opzichte van 2019 lag het aantal Duitse gasten 60 procent lager, het aantal gasten uit het Verenigd Koninkrijk was 91 procent minder. Het aantal Belgische gasten bleef ongeveer gelijk. In vergelijking met 2019 lag dat 56 procent lager.