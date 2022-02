OM eist 16 jaar gevangenisstraf voor rol van ‘adjudant’ in reeks aanslagen na afpersing van fruitbedrijf

Tegen een 21-jarige man uit Hilversum is vandaag voor de rechtbank in Arnhem 16 jaar gevangenisstraf geëist voor zijn betrokkenheid bij een reeks aanslagen die voorvloeien uit de afpersing van een fruitbedrijf in Hedel.

In deze afpersingszaak is gedreigd met onder andere liquidatie van werknemers en geweld tegen familieleden van de directie. Het OM verdenkt een 37-jarige man uit Naarden ervan dat hij diverse mannen heeft aangezet tot het veroorzaken van explosies bij woningen van (ex-) medewerkers van het fruitbedrijf. De 21-jarige man fungeert volgens het OM als tussenpersoon – ‘adjudant’ - tussen deze hoofdverdachte en een 22-jarige man uit Bussum. Deze verdachte, die afgelopen week 8 jaar gevangenisstraf tegen zich hoorde eisen, is volgens het OM ‘de sergeant in het leger van uiteindelijke aanslagplegers.’

Vanwege zijn rol als ‘adjudant’ beschouwt het OM de 21-jarige man uit Hilversum als medepleger van meerdere incidenten eind 2020, waarbij zwaar vuurwerk bij woningen of onder een auto terecht kwam. Het gaat om incidenten in Tiel op 5 en 28 oktober, in Breda op 8 oktober, in Rosmalen op 11 oktober en in Vlijmen op 4 november. Over deze aanslagen is uitgebreid verklaard door een 22-jarige medeverdachte, waarbij ook de rol van de 21-jarige Hilversummer is genoemd.

Volgens het OM is er ook voldoende bewijs voor betrokkenheid van de Hilversummer bij een incident in Kerkdriel op 23 november en in Hedel op 25 november. Bij dit laatste incident konden de bewoners van de woonboerderij maar net op tijd het brandende huis, dat tot de grond toe afbrandde, ontvluchten. Ook zou hij betrokken zijn bij de voorbereidingen voor een soortgelijke aanslag met mortierbommen in Hilversum, die in december had moeten plaats vinden. Deze werd verijdeld door de aanhouding van verdachten.

Over de rol van de 21-jarige Hilversummer als ‘adjudant’ van de 37-jarige hoofdverdachte, zei de officier van justitie: ‘’Hij mag onder diens leiding de aanslagen regelen.’’ Volgens het OM is de hoofdverdachte verantwoordelijk voor de strategie en neemt de beslissingen, terwijl de Hilversummer de uitvoerders ronselt, adressen en zwaar vuurwerk verstrekt, de voortgang controleert en de verbindingsfunctie met de hoofdverdachte vervult. ‘’De uitvoerders lijken vrij achteloos te zijn geworven onder jonge jongens, die voor het merendeel relatief onbekenden zijn van politie’’, aldus de officier: ‘’Ze hebben daarin hun eigen domme en criminele keuzes gemaakt, en niet alleen het leven van de slachtoffers, maar ook hun eigen leven – zonder overdrijving - in het verderf gestort. Maar die keuzes zouden ze niet hebben gemaakt als ze daartoe niet zouden zijn aangezet door de hoofdverdachte, via zijn adjudant.’’

De jonge uitvoerders zijn door de hoofdverdachte een rad voor ogen gedraaid, zo betoogde de officier van justitie. De – soms hoge bedragen – die hen in het vooruitzicht gesteld zijn, werden op wat schamele centen na nooit uitbetaald. ‘’Het beeld in de media als zou hij belangrijke contacten hebben met de leider van een machtige internationale drugsbende, kwam de hoofdverdachte daarbij ook goed uit. De uitvoerders zijn ervan uit gegaan dat zij uiteindelijk hun geld wel zouden krijgen. Voor grote drugsbazen is immers geld niet echt het grootste probleem.’’

De officier van justitie benadrukte dat de strafeisen tegen de uitvoerders van de aanslagen waren gebaseerd op de ernst en impact op de direct getroffen slachtoffers. ‘’Verder is daarin meegenomen de angst die bij een aanzienlijk deel van onze samenleving is veroorzaakt, waarin juist het element van tijd een belangrijke rol speelt. Door de voortzetting van aanslagen over een langere periode, die ook nog eens in ernst toenemen en die politie en justitie kennelijk niet tot stoppen weten te krijgen, wordt de angst tot nog grotere proporties opgeblazen. Dat lijkt ook precies het doel te zijn geweest van de hoofdverdachte en van deze verdachte.’’

De rol van de Hilversummer is een zwaardere dan die van de uitvoerders, en rechtvaardigt een langere gevangenisstraf. Alles afwegende vindt het OM een gevangenisstraf van 16 jaar passend en geboden.