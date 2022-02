Rusland erkent onafhankelijkheid rebellenregio's Oost-Oekraïne

De Russische regering in Moskou gaat de onafhankelijk van de Oekraïense rebellenregio's erkennen. Dat heeft het Kremlin zojuist bekendgemaakt.

Poetin heeft zijn volk vanavond in een tv-toespraak op de hoogte gebracht. Het is op dit moment nog onduidelijk wanneer Poetin tot erkenning overgaat. De twee 'Volksrepublieken' bestaan uit delen van twee Oekraïense provincies: Donetsk (DNR) en Loehansk (LNR). Met de erkenning zou Rusland de Oekraïense soevereiniteit over deze grondgebieden officieel niet langer erkennen.

De twee regio's verklaarden zich in 2014 onafhankelijk, maar wordt door geen enkel land erkend. De vrees bestaat dat Moskou de staatjes nu openlijk militair gaat steunen.

Met de erkenning van de DNR en LNR is het wachten hoe het Westen reageert. Als het aan EU-buitenlandchef Josep Borrell ligt, wordt Rusland gestraft door middel van sancties. Deze strafmaatregelen liggen al klaar volgens Borrel en zullen worden voorgelegd aan de EU-lidstaten. Volgens het Kremlin heeft Poetin de Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Scholz hiervan op de hoogte gebracht.