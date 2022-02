Landelijke dataset verkeersaantallen is mogelijk

Begin 2023 gaat de Omgevingswet in met onder andere nieuwe regels voor geluid. Een onderdeel daarvan is dat gemeenten verplicht worden om elke vijf jaar het verkeersgeluid op wegen te monitoren. Hiervoor is detailinformatie nodig over de hoeveelheid verkeer op elke weg (verkeersintensiteiten). Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onderzocht voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW Infrastructuur en Waterstaat) of het mogelijk is om een landelijke dataset te maken die deze informatie bevat. Een deel van de gemeenten heeft deze gegevens namelijk zelf niet. Uit het onderzoek blijkt dat het inderdaad mogelijk is om bestaande verkeersmodellen uit te bouwen tot een ‘landsdekkende’ dataset.