Cel- en taakstraf voor WhatsAppfraude en oplichting via Marktplaats

Een 21-jarige man uit Helmond is veroordeeld voor zogeheten 'vriend-in-nood-fraude' via WhatsApp, oplichting via doneeracties en Marktplaats en het verduisteren van geld van zijn werkgever. De rechtbank Oost-Brabant legt hem een celstraf op van 12 maanden, waarvan 9 maanden voorwaardelijk, en een maximale taakstraf van 240 uur.

De verdachte kwam in beeld na een melding van de familie van het slachtoffer van een dodelijke schietpartij in Amsterdam. Via een website was de verdachte een doneeractie gestart voor de uitvaartkosten. De familie was hiervan echter niet op de hoogte en vond dit ook niet wenselijk. Uit onderzoek bleek dat de donaties moesten worden uitbetaald op een bankrekeningnummer van de verdachte en dat hij nog twee andere doneeracties was gestart via dezelfde website. Vervolgens bleek dat zijn bankrekeningen hoofdzakelijk werden gevuld door mogelijk frauduleuze praktijken via onder meer WhatsApp, Marktplaats en Facebook.

Via de doneerpagina lukte het de verdachte één keer om daadwerkelijk geld buit te maken. De andere twee keer bleef het bij een poging en is het geld niet naar hem overgemaakt omdat de website de donaties had geblokkeerd.

De rechtbank stelt verder vast dat er voldoende bewijs is dat de verdachte tussen maart en augustus 2020 samen met anderen via WhatsApp verschillende betaalverzoeken stuurde naar veelal oudere mensen. Zij deden zich hierbij voor als de zoon of dochter van de ontvanger en gaven aan snel geld nodig te hebben, zogeheten 'vriend-in-nood-fraude'. Een aantal mensen maakte vervolgens geld over naar rekeningen van de verdachte. Dit ging in totaal om ruim 13.000 euro.

Tussen januari 2020 en februari 2021 bood de verdachte via voornamelijk Marktplaats en Facebook diverse producten als een tuinset, mobiele telefoons en kleding te koop aan. Hij kwam vervolgens met een aantal kopers tot overeenstemming over de prijs, waarna hij die kopers een betaalverzoek stuurde en het geld incasseerde. De verdachte stuurde de beloofde producten echter nooit toe. Hij maakte op deze wijze ruim 1.400 euro buit.

Tot slot haalde de verdachte in februari 2020 als assistent-manager een bedrag van ruim 1.600 euro uit de kassa van een hamburgerrestaurant in Helmond.

Misbruik van andermans leed

De 'vriend-in-nood-fraude' zorgt naast financiële schade bij de benadeelden ook dat anderen vrezen dat hun ouders of naasten het volgende slachtoffer worden van deze praktijken. In één geval maakte de verdachte al het spaargeld van een slachtoffer afhandig. Zij kon hierdoor niet met haar gezin op vakantie of de kinderkamers opknappen, terwijl de verdachte er een luxe leven op na hield. De rechtbank rekent het de verdachte daarnaast zwaar aan dat hij probeerde via doneeracties geld te verdienen door misbruik te maken van het leed dat anderen is overkomen. Ook de slachtoffers van oplichting via handelssites werden financieel geraakt en het vertrouwen in handelsverkeer werd geschaad.

De rechtbank houdt rekening met de ernstige gedragsproblematiek bij de verdachte, waarvoor behandeling nodig is. Daarom legt de rechtbank een deels voorwaardelijke straf op met daaraan gekoppeld een aantal bijzondere voorwaarden. Zo krijgt de verdachte een meldplicht bij de reclassering, moet hij zich ambulant laten behandelen in een kliniek en moet hij meewerken aan bewindvoering. Bij het bepalen van het onvoorwaardelijke strafdeel weegt mee dat de verdachte momenteel weer werk heeft, wat hem een zekere mate van stabiliteit geeft in zijn leven en hem de kans biedt geld te verdienen om de slachtoffers terug te betalen. Hij moet die schade namelijk vergoeden.