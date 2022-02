Gas en olie flink duurder na inval Rusland in Oekraïne

De prijs voor gas is donderdag met meer dan 40 procent gestegen op de beurs nadat Rusland de aanval had ingezet op buurland Oekraïne.

Rusland is de belangrijkste leverancier van gas in Europa. Na de inval vrezen beurshandelaren dat er vanuit het westen harde sancties aan Rusland worden opgelegd en Poetin daarom de gaskraan zal dichtdraaien. Europa is voor een derde afhankelijk van het Rusische gas.

De vrees dat door het conflict ook de Russische olieleveringen geraakt zullen worden door mogelijke sancties stuwde de prijs voor Brentolie, de maatstaf voor olie uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika, met dik 5 procent naar 102 dollar per vat. Het is voor het eerst sinds 2004 dat voor Brentolie meer dan 100 dollar per vat moet worden betaald. Een vat Amerikaanse olie werd ook 5 procent duurder op 96,86 dollar. Rusland behoort tot de grootste olieleveranciers ter wereld.