Vuurwapen in beslag genomen na melding ruzie

Bij het Centraal Station van Dordrecht, op het Stationsplein, werd donderdagavond rond 19.15 uur een ruzie gemeld. Even later zijn drie jongens aangehouden waarbij een vuurwapen werd aangetroffen. Het vuurwapen is in beslag genomen.

Op donderdagavond werd een ruzie gemeld op het Stationsplein in Dordrecht waarbij één van de betrokkenen mogelijk een vuurwapen op zak zou hebben. De politie startte een onderzoek in de omgeving naar de betrokkenen. Even later werden naar aanleiding van het signalement drie jonge mannen gezien op de Burgemeester de Raadtsingel. Daar werden de jongens aangehouden door middel van de benaderingstechniek gevaarlijke verdachten (BTGV). Het gaat om een 16-jarige jongen uit Dordrecht, een 18-jarige jongen uit Schiedam en een 17-jarige jongen uit Moerdijk. Bij de fouillering werd daadwerkelijk een vuurwapen aangetroffen. Deze is in beslag genomen en de jongens zitten vast voor verhoor.