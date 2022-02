Voor F-35’s en F-16’s zitten eerste 24 uur aan oostflank erop

Ja, zo werkt dat. Alle operaties voor de NAVO vallen namelijk onder bevel van de Supreme Allied Commander Europe (SACEUR). Dat is de Amerikaanse 4-sterrengeneraal Tod Wolters. SACEUR, gevestigd in het Belgische Mons, maakt gebruik van internationale hoofdkwartieren voor het plannen van zee-, land- of luchtoperaties.

In dit geval gaat het om luchtoperaties. Voor het plannen daarvan is het Air Command in het Duitse Ramstein verantwoordelijk.

Tanken in de lucht

Om de vliegtuigen zo efficiënt mogelijk in te zetten worden ze bijgetankt in de lucht. Daarvoor heeft de NAVO meerdere Airbus A330 Multi Role Tanker Transport-vliegtuigen beschikbaar. Een aantal daarvan is op vliegbasis Eindhoven gestationeerd.

De F-16’s en F-35’s vliegen na vertrek van hun thuisbases, Leeuwarden of Volkel, direct hun missies. Dat is een groot voordeel van kunnen tanken in de lucht, anders zou dat ergens op de grond moeten gebeuren.