Nederland maakt 20 miljoen euro vrij voor slachtoffers oorlog in Oekraïne

Minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking maakt 20 miljoen euro vrij voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. 'Het geld is bestemd voor voedsel, water en medische zorg voor mensen die op de vlucht slaan. Er is een grote vluchtelingenstroom op gang gekomen richting de buurlanden van Oekraïne, vooral naar Polen', zo heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken laten weten.

Water, voedsel en medische zorg

'Nederland gaat naast de Oekraïners staan in deze donkere tijden. We helpen waar we kunnen. Dat doen we nu met deze 20 miljoen euro, voor water, voedsel en medische zorg', aldus het ministerie.

VN

De bijdrage van 20 miljoen euro gaat naar de VN, die landen oproept te helpen bij de vluchtelingencrisis door de oorlog in Oekraïne. Het kabinet is ook bezig met een zending medische hulpgoederen en medicijnen.

Eerste opvang in Moldavië

Daarnaast trekt Nederland ook een half miljoen euro uit voor de eerste opvang in Moldavië. Daarmee kunnen ongeveer 7.000 mensen worden geholpen met dekens, slaapzakken en tenten. De goederen zijn gisteren op transport gegaan. Naast noodhulp levert het kabinet ook militaire goederen aan Oekraïne. Bovendien zijn er vanwege de oorlog harde sancties tegen Rusland ingesteld.