Vrouw omgekomen bij ernstig verkeersongeval Heerlen

Dinsdagochtend is in Heerlen bij een ernstig verkeersongeval op de Schelsberg een vrouw om het leven gekomen. Dit meldt de politie dinsdagmiddag.

Beknelling

Rond 11.30 uur kwam er een melding binnen van een verkeersongeval tussen twee personenauto’s. 'De vrouw zat bekneld in de auto en werd er door de brandweer met spoed uitgehaald toen haar toestand verslechterde', aldus de politie.

Overleden

De vrouw werd meegenomen door een ambulance naar het ziekenhuis waar ze is komen te overlijden. De andere bestuurder is eveneens naar het ziekenhuis gebracht met onbekende verwondingen. De politie stelt een onderzoek in naar de precieze toedracht van het ongeval.