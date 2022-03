Politie onderzoekt overlijden 66-jarige man na geweldsincident Enschede

Aanhouding

'De politie heeft een 31-jarige man aangehouden die wordt verdacht van poging doodslag c.q. poging zware mishandeling', aldus de politie.

Melding geweldsincident woning Kastanjestraat

In de vroege avond van vrijdag 25 februari kreeg de politie een melding van geweldsincident in een woning aan de Kastanjestraat in Enschede. Die avond is een 66-jarige man uit Enschede door de ambulance met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft later op de avond een 31-jarige man uit Enschede aangehouden. Hij bevond zich op dat moment in een horecagelegenheid in Enschede.

Slachtoffer overleden

Afgelopen maandag overleed de 66-jarige man in het ziekenhuis. Er wordt door de politie onderzoek gedaan naar de precieze toedracht rondom zijn overlijden.