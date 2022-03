Man verdacht van aanvallen pakketbezorger aangehouden. Pakketbezorger mist oog

Een man die er van verdacht wordt op 28 december 2021 een pakketbezorger te hebben aangevallen, is op gisteren aangehouden. Het gaat om een 30-jarige Rotterdammer.

Het 25-jarige slachtoffer verloor een oog bij dit incident. Het slachtoffer was aan het werk en stond met zijn auto op de kruising Goede Hoopstraat/Kaapstraat toen een hem onbekende man zijn auto inkwam en hem in zijn gezicht sloeg. Bij de worsteling die hierbij ontstond probeerde de man het slachtoffer te steken en toen dit niet lukte sloeg hij hem met een hamer in zijn gezicht. De pakketbezorger raakte zo gewond dat hij een van zijn ogen moet missen.

De politie kwam de verdachte op het spoor onder andere door het tonen van beelden in Bureau Rijnmond. Hij is vandaag in bewaring gesteld.