Onderzoek: naam War Child krijgt flinke knauw na Borsato-debacle

De ophef rond Marco Borsato is slecht voor de naam War Child, blijkt uit het Goede Doelen Merkenonderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy. De zanger was 23 jaar ambassadeur van de goededoelenorganisatie en verbrak in december de samenwerking na negatieve berichtgeving via juicechannels . Hij laat War Child achter met een fiks reputatieprobleem. Het onderzoek monitort al ruim 10 jaar de reputatie en groeipotentie van alle organisaties die actief zijn in de Nederlandse goededoelensector.

War Child zakt van de 48e naar de 71e positie op de ranglijst van goede doelen waarmee de Nederlander een sterke band voelt. Deze band hangt vooral samen met reputatiefactoren zoals betrouwbaarheid en organisatorische kwaliteit. Met name op deze factoren is sprake van een forse daling bij War Child. Ook de toekomst ziet er allesbehalve rooskleurig uit. De groeiverwachting daalt enorm onder de bevolking.

Keerzijde BN’ers als gratis uithangbord onvoldoende afgewogen

‘We leven in een nieuw tijdperk van juicechannels , waarin de reputatie van personen - terecht of onterecht - in een mum van tijd kan verdampen. Het is de vraag of een innige band met een beroemdheid nog wel verstandig is voor goede doelen. Het voordeel van de media-aandacht van beroemde ambassadeurs moet goed worden afgewogen tegen het risico van imagoschade’, aldus merkadviseur Hendrik Beerda.

En daar gaat het volgens Beerda vaak mis; ‘Het is te gemakkelijk om een ongelukkige match met een BN’er af te doen als domweg pech. Organisaties moeten veel zorgvuldiger hun merk bewaken en niet zonder slag of stoot beroemdheden tot het boegbeeld van hun organisatie bestempelen. Natuurlijk is een gratis uithangbord met dito nationaal bereik aantrekkelijk voor startende goede doelen. Maar blijf kritisch op de balans tussen de merkkracht van de eigen organisatie en die van de ambassadeur. Dat schiet soms te ver door en heeft grote gevolgen wanneer de BN’er negatief in het nieuws komt’.

3FM Serious Request weet goede balans te vinden met inzet BN’ers

Beerda: ‘Een goed voorbeeld van een goededoelenactie zonder vast boegbeeld maar met een regelmatig wisselende inzet van bekende Nederlanders, is 3FM Serious Request. Met de laatste editie ten behoeve van het Wereld Natuur Fonds haalden de radio-dj’s een kwart meer op dan het jaar ervoor. Door de combinatie van een goed gekozen thema, de terugkeer van het Glazen Huis en de juiste namen, is 3FM Serious Request het sterkst stijgende merk in de Nederlandse goededoelensector’.