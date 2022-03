Puppy verkoop bij verdachte adressen in Veldhoven

Sinds januari 2022 is er bij de dierenpolitie Oost-Brabant een explosieve groei van meldingen van de verkoop van pups vanaf verdachte adressen in Veldhoven. Er wordt geadverteerd dat de pups allemaal in orde zijn. Ook in de gesprekken vooraf en tijdens de overdracht wordt verteld dat de honden gezond zijn. Maar ook dat de pups voorzien zijn van een paspoort, chip en alle benodigde inentingen. Na aankoop blijkt het toch allemaal anders te zijn. De dierenpolitie is bezig met het opbouwen van een zaak tegen de verdachten. Hierbij worden aanhoudingen in de toekomst niet uitgesloten.

De politie heeft al diverse meldingen binnen gekregen van mensen die pups hebben aangeschaft bij verdachte adressen in Veldhoven. De meeste pups worden kort na de verkoop ziek. Als de melders naar hun eigen dierenarts gaan komt er veel ellende naar boven. Ze zijn ziek en hebben geen chip, terwijl dit volgens de Wet Dieren verplicht is. Ook zijn ze vaak al veel te jong, voor de zeven verplichte weken, gescheiden van de moeder. De pups blijken ook niet raszuiver te zijn, maar een kruisingen. De nieuwe eigenaar wordt dus opgezadeld met heel veel zorg en met de bijkomende hoge kosten. Dat is dan ook de reden dat de politie bezig zijn met een onderzoek naar deze verkoopadressen.

Waar moet je op letten?

Uiteraard treden we, waar we kunnen, als politie op tegen dit soort paktijken. Maar ook als koper kunt u alert zijn op bepaalde zaken. We willen mensen waarschuwen voor alle ellende die komt kijken bij het kopen van een puppy vanaf verdachte adressen in Veldhoven. Omdat de verkoop niet altijd plaatsvindt bij de verdachte adressen in Veldhoven, maar bijvoorbeeld bij andere woningen of op openbare plekken, willen we iedereen die op zoek is naar een pup het volgende meegeven:

Vraag vooraf een foto van het paspoort van de hond;

Vraag ook een foto van de bladzijde “diverse”. Daar MOET namelijk vermeld staan wie de moederhond is met chipnummer (mits de pup is geboren na 1 november 2021);

Vraag vooraf een foto van de bladzijde met inentingen;

Denk goed na, en gebruik je logische verstand tijdens de overdracht. Bij twijfel; loop weg zonder pup en maak melding bij de dierenpolitie op telefoonnummer 144.