Opvang Oekraïense vluchtelingen in Rotterdam

Het Rotterdamse college van B&W heeft het initiatief genomen om op korte termijn zo’n 1000 Oekraïense vluchtelingen op te vangen. In de regio Rotterdam-Rijnmond (VRR) worden in totaal 2000 opvangplekken gerealiseerd, waarvan Rotterdam de helft voor haar rekening neemt. Er zijn al twee riviercruise schepen gehuurd voor de meest acute opvang en andere opvangmogelijkheden worden op dit moment met spoed bekeken. Ook maakt de gemeente graag gebruik van de gastvrijheid van Rotterdammers.

Veel Oekraïense vluchtelingen zoeken onderdak in Europa en dus ook in Nederland. Het Rijk heeft de eerste 2000 opvangplekken voor vluchtelingen uit het oorlogsgebied geregeld. Zij worden de komende dagen in Amsterdam, Ede, Den Haag, Zaanstad en Haarlem ondergebracht. De vluchtelingen die zich daarna melden, worden in elders in het land opgevangen. Ook in de regio Rotterdam.

Diep geraakt

“Net als vele Rotterdammers is het voltallige college diep geraakt door de inval van het Russische leger in Oekraïne”, zegt wethouder Vincent Karremans (integratie). “Wij keuren het geweld tegen de inwoners van Oekraïne in de grootst mogelijke bewoordingen af. Rotterdam spreekt niet alleen haar sympathie uit naar de betrokkenen maar wil ook helpen door Oekraïense vluchtelingen op te vangen in onze stad die weet wat het is om slachtoffer te zijn van oorlogsgeweld. Dat gevoel leeft ook in de Rotterdamse samenleving: veel Rotterdammers bieden hulp aan en zijn bijvoorbeeld bereid om vluchtelingen thuis op te vangen.”

Opvang bij mensen thuis

Vluchtelingen die op dit moment in Rotterdam verblijven of daarnaar op weg zijn, kunnen zich melden bij 14010, de Vraagwijzers en Centraal Onthaal.

De gemeente werkt samen met de Veiligheidsregio Rijnmond om de opvang van vluchtelingen bij mensen thuis zo goed mogelijk te faciliteren. Rotterdammers die een kamer of woning willen aanbieden, kunnen vanaf maandag 7 maart bellen met 088-877 9003. Voor overige vragen of initiatieven kunnen Rotterdammers terecht bij hulpoekraine@rotterdam.nl