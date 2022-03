Prijzen van industriepanden en kantoren sinds vorig jaar met ruim 6% gestegen

Alternatieven extra bedrijfsruimte

Met de stijging van de onroerendgoedprijzen in de afgelopen jaren, moet je als ondernemer de overweging maken of de hoge kosten van een nieuwe bedrijfshal, opwegen tegen het voordeel van de uitbreiding. In dat geval is het goed om te kijken naar alternatieven. En die vind je in de vorm van een opslagtent.

Een onomkeerbare prijsontwikkeling van onroerend goed

Volgens cijfers van het Kadaster was er in 2015, na een hoogtepunt van de prijsontwikkeling van commercieel vastgoed in 2008, sprake van lagere transactieprijzen. De jaren die daarop volgden laten weer een omslag zien, in de vorm van prijsstijgingen. De prijsontwikkeling was niet alleen het gevolg van hogere vastgoedprijzen, maar werd ook deels veroorzaakt door hogere transactiekosten. Voor industriepanden en kantoorgebouwen liep dat richting de vijftig procent. Tel daar de hoge bouwkosten bij en je komt op een flinke investering als je een nieuw bedrijfspand wilt laten bouwen.

Beheersbare kosten bij het plaatsen van een opslagtent

Afgezien van de kosten van bouwgrond en transactiekosten komen er bij het bouwen van een bedrijfspand nog allerlei andere kosten kijken. Denk aan de bouwvergunningkosten, maar ook de kosten van de bouwmaterialen, inhuur van vakmensen en natuurlijk de kosten van de architect. Het is een optelsom van kosten die gaande het bouwproces toe kunnen nemen. Als je kiest voor een opslagtent weet je vooraf precies waar je aan toe bent. Je bepaalt de grootte en de structuur van de opslagtent die je nodig hebt. Aan de hand van deze gegevens, in combinatie met de ondergrond van de bouwlocatie en de termijn van het gebruik van de opslagtent, wordt de prijs bepaald.

Een opslagtent voor iedere bedrijfsactiviteit

En opslagtent kun je huren, maar het is ook mogelijk om een opslagtent te kopen. Zelfs als je in eerste instantie denkt dat je de extra bedrijfsruimte tijdelijk nodig hebt, kan dat in de toekomst nog omgezet worden naar een koopovereenkomst. Het voordeel van een opslagtent is dat het een hele flexibele oplossing is, die in iedere situatie en voor iedere bedrijfsactiviteit gebruikt kan worden. Denk hierbij aan het plaatsen van je machines en voertuigen, zoals landbouwwerktuigen of wegenbouwwerktuigen. Maar ook voor de horeca is een opslagtent een uitstekende oplossing. De opslagtent is bovendien geschikt als magazijnruimte, sportaccommodatie, winkelruimte of als showroom.

Een opslagtent op maat

Dankzij de constructie van een opslagtent is er binnen voldoende ruimte om goederen op te slaan, met een vorkheftruck rond te rijden, of mensen tijdens een seminar te ontvangen. Daarnaast heb je keuze uit een opslagtent die ramen in de zijwanden heeft, of een grote kanteldeur zodat je eenvoudig met zwaar materieel in- en uit kunt rijden. Mocht je de tent na verloop van tijd op een andere locatie willen neerzetten, bijvoorbeeld omdat een bouwproject afgerond is en je elders een opslagtent nodig hebt, dan is dat ook geen probleem. De opslagtent kan op jouw verzoek verplaatst worden. Dankzij het modulaire bouwsysteem is het een prima oplossing voor iedere ondernemer die de kosten van semi - permanente bedrijfsruimte goed wil kunnen beheren.