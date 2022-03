Zeer grote brand verwoest Haagse botenloods met 100 plezierboten

In de nacht van vrijdag op zaterdag is er in Den Haag aan de Binckhorstlaan een zeer grote brand uitgebroken in een botenloods waar ongeveer 100 plezierboten liggen. Dit meldt de brandweer Den haag zaterdag.

'Geen personen in loods aanwezig'

De brandweer kreeg de melding van de brand in de botenloods achter de Fokkerterminal even na 02.30 uur en ging met veel materieel naar de locatie. 'Voor zover bekend was er niemand aanwezig in de loods tijdens de brand', aldus de brandweer. Er werden veel brandweereenheden ingezet om uitbreiding naar omliggende panden te voorkomen.

Knallen

Er waren bij de brand veel knallen te horen. Deze waren afkomstig van de gasflessen die in de botenloods opgeslagen lagen. Bij de brand kwam veel rook vrij. De brandweer heeft metingen verricht in de omgeving naar het effect van de rook die bij de brand vrijkomt. Op dit moment worden geen schadelijke stoffen gemeten. De brandweer blijft dit de komende uren monitoren.

Sein 'brandmeester'

Zaterdag rond 08.45 uur is het sein 'brandmeester' gegeven. Dit betekent dat de brand onder controle is. De brandweer is de komende uren nog bezig met nablussen. Daar komt weinig rook bij vrij. Het advies om ramen en deuren te sluiten komt grotendeels te vervallen.