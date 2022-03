Oorlog in Oekraïne leidt tot meer belangstelling voor Defensie

Gemiddeld ligt het aantal sollicitaties bij defensie rond de 350 per week, nu waren het er 736, zo laat Defensie weten. Toon optiesEen functie als infanterist is sinds de oorlog in Oekraïne in trek.

De interesse gaat vooral uit naar functies bij de commando’s, de infanterie en de marechaussee. Ook willen meer mensen zich aanmelden als reservist. Sollicitanten komen met name uit de grote steden, zoals Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. De minste belangstelling hebben vooralsnog Noord-Brabanders. Defensie denkt dat het een gevolg is van het carnaval.

Vanwege de oorlog in Oekraïne heeft Defensie de afgelopen dagen geen actieve online wervingscampagne op nieuwssites gevoerd.