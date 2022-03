Al ruim 16,2 miljoen euro gedoneerd op Giro 555 voor slachtoffers Oekraïne

In amper vijf dagen tijd hebben Nederlanders al ruim 16,2 miljoen euro gedoneerd op Giro555 voor de actie ‘Samen in actie voor Oekraïne’. 'Met de opbrengst bieden de hulporganisaties achter Giro555 noodhulp als onderdak, medische zorg en schoon drinkwater aan getroffen Oekraïners', zo melden de samenwerkende hulporganisaties zaterdag.

'In het hele land volop hartverwarmende initiatieven gestart'

'De situatie van de Oekraïners leeft enorm onder alle Nederlanders’, zegt Kees Zevenbergen, actievoorzitter van Giro555. ‘Sinds de opening van Giro555 zijn in het hele land volop hartverwarmende initiatieven gestart. Het is indrukwekkend om te zien hoe letterlijk van Zuid-Limburg tot Harlingen actie wordt gevoerd. Maandag is de Landelijke actiedag van Giro555, waarbij ook de landelijke en regionale media massaal in actie komen. Zo kunnen we met elkaar de Oekraïners écht steunen.’ Mensen kunnen doneren via www.giro555.nl.

Al ruim 1 miljoen mensen gevlucht uit Oekraïne

In Oekraïne en de omringende landen hebben miljoenen mensen humanitaire hulp nodig als gevolg van de vijandelijkheden. Meer dan 1 miljoen mensen zijn het land inmiddels ontvlucht. Gezinnen zijn van elkaar gescheiden. Voor de achterblijvers is de situatie levensgevaarlijk en uiterst onzeker. Hulp is voor ieder van hen van levensbelang. De samenwerkende hulporganisaties bieden die hulp in Oekraïne en omringende landen.

Landelijke actiedag

De landelijke en regionale media komen maandag 7 maart gezamenlijk in actie voor ‘Giro555 Samen in Actie voor Oekraïne’. SBS6, RTL en NPO zenden maandagavond gezamenlijk een televisieprogramma uit om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de humanitaire nood die de Oekraïners heeft getroffen. ‘Samen in Actie voor Oekraïne’ wordt maandagavond uitgezonden van 20.30 tot 23.00 uur op SBS6, NPO1 en RTL4. Alle dertien regionale omroepen ondersteunen de actie.

Radio 555

In het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum is maandag vanaf de vroege morgen een landelijk actiecentrum ingericht, met onder meer het belpanel van Giro555. Vanaf die locatie bundelen ook de publieke en commerciële radiostations vanaf 6.00 uur ’s ochtends tot 21.00 uur ’s avonds de krachten in Radio555, waarin presentatoren van verschillende stations in duo’s de uitzending presenteren. De uitzending van Radio555 is een samenwerking van 3FM, NPO Radio 2, NPO Radio 5, Qmusic, 100%NL, Radio 538, Radio10, Radio Veronica, SLAM! en Sublime. Radio555 is op alle deelnemende radiostations te horen.

Online

Ook online werken media en influencers nauw samen voor de getroffenen en vluchtelingen in Oekraïne en omliggende landen. In het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum is een social corner ingericht en wordt gedurende de dag verslag gedaan van wat er op social media gebeurt.